Kitzingen vor 1 Stunde

Absperrpfosten an der Realschule herausgezogen und weggeworfen

Unbekannte rissen in der Zeit vom 1. April, 20 Uhr bis 4. April, 6 Uhr, an der Staatlichen Realschule in der Kitzinger Glauberstraße drei Absperrpfosten aus der Verankerung. Anschließend wurden die Pfosten vermutlich in den angrenzenden Main geworfen, schreibt die Polizei. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.