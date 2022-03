Sulzfeld vor 38 Minuten

Abschluss mit Auszeichnung

Grund zur Freude bei der Eugen Wahner GmbH in Sulzfeld am Main: Für ihre herausragenden Leistungen am Beruflichen Schulzentrum Kitzingen-Ochsenfurt erhielt die Auszubildende Sarah Hartmann eine Urkunde der Regierung von Unterfranken. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung entnommen.