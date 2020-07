Abschied von Dr. Weise: Mit 74 in den Ruhestand

Auch wenn der Dienstag sein allerletzter Arbeitstag gewesen ist und selbst Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner mit einem Präsent erschienen ist: Der Patient hatte auch an diesem Tag bei Dr. Wolf-Rüdiger Weise Vorrang. So muss das Stadtoberhaupt ein paar Minuten warten, eh er seinen Auftritt in der Arztpraxis in der Siedlung hat.

Normal ist das sicher nicht, dass ein Oberbürgermeister zur Verabschiedung eines Arztes und zur Begrüßung seiner Nachfolgerin kommt. Aber bei Weise ist das schon etwas anderes. Denn der 74-jährige Mediziner ist nur einer von zwei Ärzten in der Kitzinger Siedlung, mit den rund 5000 Einwohnern ein sehr großer Stadtteil. Und erst in diesem Alter seinen Beruf an den Nagel zu hängen, ist wohl auch nicht die Regel.

Betreuung von rund 1000 Patienten

Eigentlich ist der Arzt schon seit einigen Jahren in Rente, so betont er, doch es war die Verantwortung gegenüber seinen rund 1000 Patienten, die ihn zum Weitermachen veranlasst hat. Und die Suche nach einem Nachfolger, die sich nicht einfach gestaltete. Zwei bis drei Jahre hätte er wohl noch weiter gemacht, hätte sich nicht mit Dr. Liana Heine eine junge Ärztin bei ihm gemeldet, die Interesse an der Übernahme einer Hausarztpraxis gezeigt hatte (wir berichteten).

Seit dem 1. April arbeiten die beiden Ärzte nun zusammen, hatte Heine die Möglichkeit, sowohl die Patienten, als auch den Praxisbetrieb kennen zu lernen und nun nach drei Monaten die Praxis auch komplett zu übernehmen.

"Schön, dass Dr. Weise Sie gefunden hat", sagte der OB und überreichte der jungen Ärztin einen Blumenstrauß. "Dadurch entsteht in der Siedlung keine Notlage", so Güntner weiter und sah einen doppelten Grund zur Freude: Für Wiese ist dies der Eintritt in den Ruhestand, "für mich und die Stadt ist es die Nachfolgerin". So ganz ruhig wird der Ruhestand für Weise dann aber doch nicht werden: So es die Lage ermöglicht, möchte der sportliche Rentner im Herbst seinen ersten Marathon laufen.