Abschied vom Kindergartenverein Segnitz

Nach vielen Jahrzehnten übergab der Kindergartenverein Segnitz die Aufgabe der Trägerschaft an die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Segnitz. In einem Gottesdienst wurde dem Verein herzlich gedankt, besonders Bettina Frank als der 1. Vorsitzenden und vor allem Friedrich Bauer. Er hat in ganz besonderer Weise die Geschichte des Kindergartens geprägt und sich vielfältig engagiert. Pfarrer Bausenwein dankte der Vorstandschaft; Vertrauensfrau Sabine Taub überreichte mit sehr persönlichen Worten individuelle Geschenke.