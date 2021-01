Hans Göttemann ist am 25. Dezember im Alter von 73 Jahren in seinem Heimatort Eichfeld gestorben.

Wie Helmar Hartner, Sprecher der Dorfgemeinschaft, mitteilt, entwickelte Hans Göttemann durch die Arbeit in der eigenen Landwirtschaft, bei der ihm die Technisierung der Abläufe wichtig war, schon in früherer Jugend unternehmerisches Talent und soziales Engagement. Er sammelte Erfahrungen durch die Anstellung in anderen Firmen, in denen er das Lkw-Fahren erlernte und diverse Baggerarbeiten durchführte.

Doch bald strebte er nach Selbständigkeit und einem eigenen Betrieb. Zuerst kaufte er einen Bagger und es folgten weitere Baumaschinen und Geräte für den Betrieb, um seine Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Seitdem war der „Bagger-Hans“, wie er wertschätzend oft genannt wurde, auch bei allen Vereinen des Ortes ehrenamtlich im Einsatz.

Bei vielen Arbeiten am Sportplatz, am Kindergarten, beim Wegebau oder bei der Dorfplatzgestaltung war er stets ein wertvoller Berater und Unterstützer - oft ohne Bezahlung. Auch bei privaten Projekten schätzten viele seine Hilfsbereitschaft. Besonders die Dorfjugend erfreute er bei der jährlichen Maibaumaufstellung mit seiner tatkräftigen Unterstützung.

Seiner Zeit voraus

Schon sehr früh und seiner Zeit voraus, galt sein besonderes Interesse der Nachhaltigkeit und speziell dem Recycling von sortenreinem Baumaterial. Mit diesem verbesserte er so manche Wegstrecke in Eigenregie.

Es ging ihm nicht darum, das große Geschäft zu machen, sondern stets eine gute, saubere Arbeit zu liefern, die auch zweckmäßig sein musste. Dies bewies er noch, als er schon krank war, bei seinem letzten Projekt für die Dorfgemeinschaft, bei der Mitgestaltung des provisorischen Dorfplatzes in Eichfeld.

Sein umfangreiches Fachwissen, seine Hilfsbereitschaft für die Allgemeinheit, aber auch sein manchmal kantiges Verhalten werden nicht nur seiner Familie, sondern auch der gesamten Dorfgemeinschaft fehlen.