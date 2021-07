Kitzingen vor 1 Stunde

Abschied nach 45 Jahren

Nach 45 Jahren im Kindergarten St. Vinzenz verabschiedet sich Angela Furkel in den Ruhestand. Im Abschlussgottesdienst wurde sie offiziell in kleinem Rahmen verabschiedet. Kindergartenleiterin Julia Steffan und ihr Team freuen sich aber sehr, dass unsere Angie auch noch weiterhin ein paar Stunden zu uns in den Kindergarten kommt und die religiöse Erziehung prägen wird. Shirica-Shantey Douglas erhielt ihren Segen, um nun als Erzieherin in der Einrichtung weiter tätig zu sein. Daniela Sauer wurde verabschiedet, da sie den Kindergarten verlassen wird und erhielt den Segen für ihre neuen Aufgaben in einer anderen Einrichtung.