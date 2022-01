Nenzenheim vor 1 Stunde

Abschied nach 26 Jahren

Nach 26 Jahren am Dirigentenpult des evangelischen Posaunenchors in Nenzenheim hat Fritz Klein zum Jahreswechsel den Taktstock an Ann-Kathrin Därr übergeben. Im Gottesdienst am Silvesterabend verabschiedeten Pfarrer Matthias Subatzus und Dekanatskantorin Marianne Schmidt den 80-Jährigen. Der Posaunenchor bedankte sich bei dem langjährigen Chorleiter mit Präsenten und einem Bläsergruß in Anschluss an ein Standkonzert vor der Michaeliskirche.