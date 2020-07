Kaltensondheim vor 17 Minuten

ABL spendet an an den Kindergarten Wirbelwind

Kürzlich hat die Spendenübergabe der Allgemeinen BürgerListe (ABL) Biebelried, Kaltensondheim und Westheim aus den Wahlveranstaltungen an den Elternbeirat des Kindergartens Wirbelwind in Westheim stattfinden können. Es kamen laut Pressemitteilung 350,57 Euro zusammen. Diese Summe stockten Mitglieder der ABL auf die Summe von 400 Euro auf. Somit konnte an die Elternbeiratsvorsitzende Julia Sacher, Stellvertreter Lukas Stenglin und Tanja Geiling, Mitglied des Elternbeirates, die Spende übergeben werden. Der Elternbeirat wird in Absprache mit der Kindergartenleitung etwas für alle Kinder besorgen.