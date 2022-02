Der regelmäßige Verkehr von der Kitzinger Innenstadt hinauf zum BRK-Impf- und Testzentrum in der Wohnsiedlung Marshall Heights stößt bei Anwohnern nicht immer auf Gegenliebe. Gerade im unteren Teil der zentralen Zufahrtsstraße, der Gabelsberger Straße, leiden die Bewohner unter dem Lärm und den hohen Geschwindigkeiten, die dort manchmal gefahren werden, obwohl es sich um eine Tempo-30-Zone handelt. Dass die Straße in diesem Abschnitt in einem schlechten Zustand ist, scheint nicht alle Autofahrer zu stören. Jedenfalls verursacht eine schnelle Fahrt über die löchrige Betonplattenpiste zusätzlich Lärm.

Eine Anwohnerin wies jetzt darauf hin, dass es eine unkomplizierte Abkürzung zum Test- und zum Impfzentrum gibt: Von der B 8 kommend, kann man direkt am Kitzinger Ortsschild in die Levi-Strauss-Straße abbiegen. Zum Impf-/Testzentrum sind es dann nur noch 350 Meter.

Diese Zufahrt, früher von einer Torwache der US-amerikanischen Streitkräfte bewacht, war nach deren Abzug lange Zeit gesperrt. Doch inzwischen ist die Zufahrt in die Mitte und den oberen Teil der Marshall Heights für jedermann offen. Noch fahren viele Verkehrsteilnehmer allerdings an den Fuß der Siedlung an der ersten Ampelkreuzung der B 8, statt diese Abkürzung zu wählen, die überdies den Charme hat, an unbewohnten Wohnblocks vorbeizuführen, so dass niemand durch den Verkehr belästigt wird.

Auf Nachfrage erklärte das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Kitzingen, dass auch eine Beschilderung an der Abfahrt von der B 8 auf das Impf- und Testzentrum hinweist. Man hofft, dass gerade der Verkehr aus Richtung Würzburg kommend, sich an diese neue Zufahrt gewöhnen wird. Die Anwohner der Gabelsberger Straße würden es den Besuchern danken.

Außerdem besteht seit Jahresende 2021 mit dem Impfzentrum auf dem ehemaligen Haribo-Gelände in Mainbernheim eine weitere Anlaufstelle für Impfwillige im Landkreis Kitzingen.