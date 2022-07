Die Kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen und das vom Landkreis beauftragte Abfuhrunternehmen Knettenbrech + Gurdulic bitten, was die Abholung von Sperrgut geht, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Kitzingen um Geduld. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen.

Die Müllabfuhr im Kreis Kitzingen funktioniert derzeit wie gewohnt. Auch die Entsorgungsanlagen Wertstoffhof, Kompostwerk und Bauschuttdeponie haben – wenn auch bisweilen mit etwas längeren Wartezeiten – zu den üblichen Zeiten geöffnet.

„Die personelle Lage ist angespannt, da wir aktuell einen hohen Krankenstand zu verzeichnen haben“, so Christian Hohenstatt, leitender Disponent bei der Kitzinger Abfuhrfirma Knettenbrech + Gurdulic. Neben den Abfalltonnen wird auch der gemeldete Sperrabfall regelmäßig abgeholt, sagt Hohenstatt. Und von diesem Abholservice direkt am Grundstück wird gerade in den Sommermonaten rege Gebrauch gemacht.

Reaktionszeit derzeit länger als 14 Tage

Durch die hohe Zahl der Anmeldungen sowie die personellen Engpässen beim Abfuhrpersonal kommt es aktuell zu Verzögerungen bei der Abholung des Sperrabfalls. Konnte der Sperrabfall zuletzt noch innerhalb von 14 Tagen abgeholt werden, so dauert es derzeit bis zu vier Wochen. Bleibt die Nachfrage weiterhin hoch, werden Abholtermine auch an Werktagen direkt nach Sonn- und Feiertagen gelegt. „Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Reaktionszeit nicht noch weiter vergrößert“, so Hohenstatt abschließend zur Planung bei der mobilen Sperrabfallsammlung.

Fragen beantworten die Abfallberater am Landratsamt, Tel.: (09321) 9281234, E-Mail: abfall@kitzingen.de, www.abfallwelt.de