Wiesenbronn vor 19 Minuten

Abendserenade im Seegarten Wiesenbronn

Der große Posaunenchor des Dekanats Castell lädt an diesem Donnerstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr zu einer besinnlichen Abendserenade im Seegarten Wiesenbronn ein. Unter der Leitung von Chorleiter Reiner Bachner musizieren Bläserinnen und Bläser aus verschiedenen Chören des Dekanats geistliche und weltliche Vortragsstücke aus den aktuellen Bläserheften des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern, heißt es in der Ankündigung. Nach einem Reigen alter und neuer Bläserliteratur kommen fetzige Volkslieder mit der Einladung zum Mitsingen zu Gehör. Durch das Programm führt Bezirksobmann und Pfarrer i.R. Erich Eyßelein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.