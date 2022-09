"Schwedisch ausflippen" lautete der Appell von Marco Maiberger am Freitagabend auf dem Volkacher Weinfestplatz. 900 begeisterte Musikfans folgten der Aufforderung des Volkacher Tourismuschefs, als die Cover-Band Abba 99 mit bekannten Abba-Songs mächtig einheizte. Mitsingen, tanzen und klatschen war für gut zwei Stunden beim Volkacher Kabarett Sommer angesagt. Mit vier Zugaben bedankte sich die Münchner Band beim Publikum für einen gelungenen Abend.

Disco-Fieber am Volkacher Weinfestplatz

Die Leadsängerinnen Vera Klima und Alexandra Sieber sorgten zusammen mit ihren vier musikalischen Begleitern für prickelndes Disco-Fieber. Mit Schlaghosen, Plateauschuhen und Minikleid im Glitzerlook servierten die sechs Musikerinnen und Musiker leidenschaftlich handgemachten Sound, der unter die Haut ging. Zeitweise saß kein Zuhörer mehr auf seinem Platz, Arme und Hände schwangen im Money-Money-Takt gleichmäßig mit. Die Besucher erlebten einen Ohren- und Augenschmaus auf der Bühne, die Band im Gegenzug einen willkommenen Weitblick von der Bühne herab.

Gitarrist Mani Gruber, Basti Walcher an den Keyboards, Andy Lind am Schlagzeug und Andi Bauer am Bass lieferten den professionellen Klangteppich für die unvergleichlichen und zeitlosen Hits der schwedischen Popgruppe. Nummer-Eins-Hits wie Mamma Mia, Fernando und Dancing Queen durften im Lieder-Potpourri der Band genauso wenig fehlen wie Ring, Super Trooper und Knowing me knowing you.

Getanzt wurde auf den Bänken und Tischen

Bei zwei der erfolgreichsten Abba-Hits aller Zeiten, S.O.S. und Waterloo, stand kein Tanzbein auf dem Weinfestplatz mehr still. Auch in den Gängen zwischen den Tischen und Bänken tanzten die Menschen und genossen den warmen Sommerabend in vollen Zügen. Zwischendurch durften einige junge und junggebliebene weibliche Fans auf die Bühne, die bei "One of us is crying" den Rhythmus vorgaben. Das Fazit eines beschwingten Abends: Nach harten Corona-Monaten mit vielen Einschränkungen ist die Lebensfreude bei den Menschen wieder zurück.