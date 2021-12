Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Ab Sonntag impft das Kitzinger Impfzentrum Kinder ab fünf Jahren

Die Nachfrage nach Impfstoff für Kinder steigt auch im Landkreis Kitzingen vor Weihnachten an. Jetzt ist der bestellte Impfstoff da. Was Kinder bekommen und in welcher Dosierung.