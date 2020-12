Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen ist die Stadtbibliothek Volkach bis mindestens 20. Dezember geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Alle in diesem Zeitraum entliehenen Medien werden automatisch verlängert. Das Team um Leiterin Claudia Binzenhöfer bietet ab sofort die "Bibliothek2go" – einen Abgabe- und Abholservice – an, heißt es weiter.

Um einen festen Termin zu vereinbaren, kann man in der Bibliothek anrufen oder eine E-Mail schreiben, so die Mitteilung. Die Stadtbibliothek ist ab sofort dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Tel.: (09381) 809512 erreichbar. Unter https://webopac.winbiap.de/volkach/index.aspx kann man die Medien aus dem Katalog auswählen, die man ausleihen möchte, heißt es weiter. Auch telefonisch könne mitgeteilt werden, welche Bücher man lesen möchte.

Und so funktioniert es: Buchwünsche per Telefon oder E-Mail an die Bibliothek schicken. Daraufhin wird ein fester Termin zur Medienübergabe telefonisch oder per E-Mail genannt und das Team der Bibliothek bereitet die Bestellung vor. Zum vereinbarten Termin pünktlich in die Bibliothek kommen, heißt es weiter, dort die entliehenen Bücher oder Medien abgeben und kontaktlos die vorbestellten Artikel mitnehmen. Die gewünschten Medien stehen beschriftet mit der jeweiligen Lesernummer im Windfang der Bibliothek bereit, informiert die Verwaltungsgemeinschaft abschließend in der Pressemitteilung.