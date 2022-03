Kitzingen vor 1 Stunde

Ab Samstag wieder Besuche in der Klinik Kitzinger möglich

Die Klinik Kitzinger Land informiert darüber, dass Patientenbesuche ab Samstag, 26. März, wieder möglich sind. Es gelten die 1-1-1-Regelung (ein Besucher an einem Tag für eine Stunde) sowie die 2G-Plus-Regelung (geimpft oder genesen sowie gültiger negativer Antigentest, nicht älter als 24 Stunden). Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort im Testzentrum direkt an der Klinik Kitzinger Land testen zu lassen. Besuchszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 bis 17 Uhr, Wochenende/Feiertage: 13 bis 17 Uhr. Es gilt FFP-2-Maskenpflicht in der gesamten Klinik und auch im Patientenzimmer während des Besuches.