Die Inzidenz im Landkreis Kitzingen ist mit 9,9 auf dem bundesweit niedrigsten Stand. Landrätin Tamara Bischof: „Wir sind damit der Landkreis mit der niedrigsten Inzidenz in ganz Deutschland. Dies darf jetzt jedoch nicht dazu führen, leichtsinnig zu werden. Daher werden die Testkapazitäten im Landkreis noch einmal ausgebaut und gemeinsam mit dem BRK Kitzingen ein Schnelltestzentrum in Kitzingen eröffnet“, betont sie in einer Pressemeldung.

Der Landkreis Kitzingen und das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Kitzingen eröffnen das Schnelltestzentrum am Montag, 15. März, um 12 Uhr in Kitzingen. Künftig werden Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Impfzentrums 2 (Marshall-Heights-Ring 15-17, Kitzingen) Schnelltests angeboten. Die Buchung erfolgt über die Buchungsplattform www.corona-test-kitzingen.de

Um die Ergebnismitteilung der Schnelltests effizient und bürgerfreundlich zu gestalten und die Wartezeit möglichst gering zu halten, ist der Download und die Nutzung der App DoctorBOX zwingend erforderlich. Die Nutzer werden gebeten, diese Anwendung auf ihren Smartphones bereitzuhalten.

Wie es in der Pressemeldung zudem heißt, werden aktuell an der Teststrecke in Albertshofen in einem separaten Zeitfenster auch Antigen-Schnelltests angeboten. Begonnen wurde zunächst in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr. Ab der kommenden Woche wird das Angebot ausgebaut. Zunächst werden von 15. bis 18.März (Montag bis Donnerstag) die Schnelltests zwischen 16 und 21 Uhr angeboten. Ab 22. März sollen die Schnelltests dann Montag bis Freitag zwischen 16 und 21 an der Teststrecke stattfinden.

Weiterhin bietet das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Kitzingen Dienstag und Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr sowie Samstag zwischen 9 und 13 Uhr Schnelltests an seiner Niederlassung in Volkach (Rotkreuz-Haus, Gaibacher Straße 11, 97332 Volkach) an. Weitere Standorte sind auch hier in Planung. Die Schnelltests können über die Buchungsplattform www.corona-test-kitzingen.de gebucht werden.

Darüber hinaus sind seit 11. März durch eine Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern alle Apotheken beauftragt, Antigen-Schnelltests durchzuführen. Der Landkreis steht im Austausch mit den Apothekern, von denen sich auch schon einige zur Unterstützung der Teststrategie entschlossen haben. In folgenden Apotheken werden die Schnelltests bereits durchgeführt: Franconia Apotheke Wiesentheid, Weingarten Apotheke Dettelbach, Adler Apotheke Marktbreit und Marktstefter Apotheke.

Folgende Apotheken sind in der Planung der Tests: Schlossapotheke Marktbreit, Marienapotheke Wiesentheid, Apotheke am Markt Schwarzach, Apotheke im E-Center Kitzingen, Sternapotheke Kitzingen sowie Riemenschneider Apotheke Volkach.