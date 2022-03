Die A7 wird im Bereich des Autobahnkreuzes Biebelried (Landkreis Kitzingen) erneuert. Davon betroffen ist eine rund zwei Kilometer lange Strecke der Autobahn.

Im Anschluss an die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Ulm beginnt am Montag, 7. März 2022, die Hauptbauphase für die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Fulda, wie die Autobahn GmbH des Bundes erklärt. Dafür sind drei Bauphasen notwendig, die bis zum 9. September 2022 dauern sollen.

A7 wegen Bauarbeiten gesperrt - Umleitung über Biebelried

In der ersten Bauphase bis voraussichtlich 10. Juni wird es noch keine Sperrungen geben. Das sieht in der zweiten Bauphase aber schon anders aus: Von Mitte Juni bis Mitte August muss die Verbindung der A7 aus Richtung Ulm zur A3 in Richtung Frankfurt gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass der Verkehr über von der Anschlussstelle Kitzingen über die B8 bis zur Anschlussstelle Rottendorf umgeleitet wird. Der Verkehr von der A3, der aus Fahrtrichtung Nürnberg kommt, wird im Autobahnkreuz Biebelried auf die A7 in Richtung Fulda geleitet.

In der dritten und letzten Bauphase, die bis zum 9. September 2022 dauern soll, muss die Verbindung von der A7, aus Fahrtrichtung Ulm kommend, auf die A3 in

Richtung Nürnberg gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt dann über das Autobahnkreuz Biebelried.

