Marktbreit vor 1 Stunde

A7, Anschlussstelle Marktbreit: Richtung Fulda zweimal gesperrt

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen, muss die A7 in Fahrtrichtung Fulda am Dienstag, 22. Februar, von 7.30 bis circa 20 Uhr gesperrt werden. Innerhalb dieses Zeitraums ist an der Anschlussstelle Marktbreit auch die Auffahrt auf die A7 in Fahrtrichtung Fulda nicht möglich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Umleitung ist eingerichtet über die Anschlussstelle Kitzingen.