Gegen 14.25 Uhr ist es am Mittwochnachmittag (4. Januar 2023) auf der A3 im Landkreis Kitzingen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, war zwischen den Anschlussstellen Wiesentheid und Kitzingen-Schwarzach ein Lkw umgestürzt.

Laut ADAC war die A3 in Richtung Frankfurt anschließend voll gesperrt.

Junge Lkw-Fahrerin durchbricht mit Sattelzug die Leitplanke

Jutta Kundmüller von der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried berichtete, dass die 23-jährige Fahrerin des Sattelzugs wohl aus Unachtsamkeit umgekippt sei. Sie "wurde leicht verletzt abtransportiert und kam in ein Klinikum", so Kundmüller. Der Lkw habe die Mittelschutzplanke durchbrochen und weitere Fahrzeuge seien aufgrund der herumliegenden Bierkästen und -flaschen in den Unfall verwickelt worden.

Bis etwa 23 Uhr dauerte die Stau-Situation an. Die Schadenssumme schätzt Kundmüller auf etwa 300.000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.