Nächtliche Vollsperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid: Von Samstag (12. September 2020), 20 Uhr, bis Sonntag (13. September 2020) circa 9 Uhr, ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) komplett gesperrt. Außerdem gibt es eine Sperrung der Kreisstraße KT24 zwischen Untersambach und Abtswind ab Donnerstag (10. September 2020) um 6 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG hervor.

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden in der Nacht vom 12. September zum 13. September drei Überführungsbauwerke abgebrochen. Laut der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG handelt es sich hierbei um das Bauwerk BW 322a im Zuge der Kreisstraße KT24 zwischen Untersambach und Abtswind sowie die benachbarten Bauwerke BW 325a und BW 326b, mit denen jeweils ein öffentlicher Feldweg über die A3 überführt wird.

A3 in beide Fahrtrichtungen gesperrt: Autobahn-Verkehr wird nachts umgeleitet

Achtung: Der Autobahn-Verkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Wiesentheid (75). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U7 geführt und an der Anschlussstelle Geiselwind (76) wieder zurück auf die A3 geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Geiselwind (76). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U92 geführt und an der Anschlussstelle Wiesentheid (75) wieder zurück auf die A3 geleitet.

Für erforderliche vorbereitende Maßnahmen bezüglich des Brückenabbruchs von BW 322a wird die Kreisstraße KT24 zwischen Untersambach und Abtswind bereits ab Donnerstag, den 10. September um 6 Uhr gesperrt. Die Kreisstraße bleibt bis zur Fertigstellung des neuen Bauwerks gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Juni 2022.

Baustelle: Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten

Eine Umleitungsstrecke von Abtswind über die KT 58 nach Wiesentheid und von dort nach Untersambach und umgekehrt ist ausgeschildert. "Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", heißt es vonseiten der zutändigen A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

Für die Vorbereitungen des sechsspurigen Ausbaus der A3 war die Autobahn erst Mitte August zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen komplett gesperrt gewesen.