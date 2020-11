Die A3 wird zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld von Samstag, 28. November, 20 Uhr, bis Sonntag, 29. November, circa 10 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG aus Düsseldorf per Pressemitteilung mit.

Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am Samstag, 28.November, bis 19 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Höchstadt Nord und Schlüsselfeld erst wieder am Sonntag, 29. November, voraussichtlich gegen 10 Uhr möglich ist. Dies betrifft beide Richtungsfahrbahnen.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Schlüsselfeld (77). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U 11 geführt und an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (78) wieder zurück auf die A3 geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (78). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U 88 geführt und an der Anschlussstelle Schlüsselfeld (77) wieder zurück auf die A3 geleitet.

Grund für die Sperrung ist laut Pressemitteilung, dass im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen ein neuer Stahlüberbau im Zuge der Kreisstraße zwischen Elsendorf und Buchfeld montiert wird. (kup)