Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Anschlussstelle Wiesentheid in Fahrtrichtung Frankfurt an den neuen dreistreifigen Querschnitt der Autobahn angepasst. Dies teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Zu diesem Zweck muss die Richtungsfahrbahn Frankfurt der Anschlussstelle Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) in der Nacht vom 11.11. zum 12.11. voll gesperrt werden.

Der Autobahnverkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wird während der Vollsperrung an der Anschlussstelle Wiesentheid ausgeleitet, über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U94 zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach und dort zurück auf die A3 geführt.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.