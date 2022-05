Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden an der Anschlussstelle Wiesentheid Asphaltierungsarbeiten durchgeführt, wie aus einer Mitteilung der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG hervorgeht. Zu diesem Zweck muss die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Wiesentheid in Fahrtrichtung Frankfurt am Main vom 23. Mai, circa 7 Uhr, bis voraussichtlich 25. Mai, circa 18 Uhr, komplett gesperrt werden.

Die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen, die auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main mit Ziel Wiesentheid unterwegs sind, werden über die Anschlussstelle Geiselwind über die Bedarfsumleitung U 92 in Richtung Wiesentheid geführt. Diejenigen, die in Richtung Frankfurt/Main fahren möchten, werden über die U94 zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach weitergeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.