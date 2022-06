A3 nach Unfall zwischen Wiesentheid und Geiselwind voll gesperrt

zwischen Wiesentheid und Geiselwind Lkw-Zusammenstoß führt zu kilometerlangem Stau auf Autobahn

führt zu auf Autobahn Stau teils rund elf Kilometer lang - Bergungsarbeiten dauern an

teils rund elf Kilometer lang - Polizei rechnet aktuell mit Freigabe der A3 nicht vor 18 Uhr

Auf der A3 in Unterfranken ist es am Sonntag (19. Juni 2022) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nach einem Zusammenstoß zweier Lkw hat sich ein kilometerlanger Stau auf der viel befahrenen Autobahn ereignet. Die A3 zwischen Wiesentheid und Geiselwind ist gegenwärtig (16 Uhr) noch immer voll gesperrt. Betroffen ist sowohl die Fahrrichtung Nürnberg als auch die Fahrtrichtung Würzburg, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken inFranken.de mit.

A3 nach Unfall in beide Richtungen gesperrt: Stundenlanger Stau zwischen Wiesentheid und Geiselwind

"Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall nehmen mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich gedacht", erklärt der Polizeisprecher. Nach aktuellem Stand sei davon auszugehen, dass die A3 wohl nicht vor 18 Uhr für den Verkehr freigegeben werden könne. "Unsere Kollegen sind nach wie vor Ort."

Auslöser für den folgenschweren Unfall ist demnach ein Zusammenstoß zweier Lastwagen gewesen. Wie die Agentur News5 berichtet, war ein mit Molkereiprodukten beladener Lastwagen am frühen Sonntagmorgen auf der A3 in die Leitplanke gefahren und in der Folge umgekippt.

Der Lkw stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden anderen Lastwagen zusammen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken inFranken.de. Die Fahrer der Laster erlitten infolge des Zusammenstoßes jeweils leichte Verletzungen.