Verkehrsunfall

Lkw prallt auf A3 gegen Leitplanke: Gaffer fotografieren Bergung - und werden prompt selbst gefilmt

Ein von der Fahrbahn abgekommener Lastwagen zog am Montag (25. April 2022) mehrere Gaffer an: Sie filmten die Bergung des Fahrzeugs auf der A3, das gegen die Leitplanke geprallt war. Die Polizei reagierte sofort und ermittelt nun in sieben Fällen.