Geiselwind/Wiesentheid vor 1 Stunde

Schlangenlinien-Fahrt

Besonderer Vorfall auf der A3: Autofahrer (44) riskiert mit merkwürdigem Fahrstil zahlreiche Unfälle

Mehrere Autofahrer*innen meldeten am Sonntag der Polizei einen Mann, der auf der A3 in Schlangenlinien unterwegs war und wiederholt plötzlich seine Geschwindigkeit drosselte. Bevor er gestoppt werden konnte, fuhr der Mann auch noch in einen Baustellenbereich und verursachte zahlreiche Schäden.