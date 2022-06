In der Nacht von Mittwoch (08. Juni 2022) auf Donnerstag haben bislang unbekannte Personen sieben Lastwagen aufgebrochen und beschädigt. Die Fahrzeuge befanden sich auf den Autohöfen "Rosis" in Rüdenhausen und "Strohofer" in Geiselwind an der A3.

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 22.00 Uhr abends und 7.00 Uhr morgens - einem Zeitraum, den viele Lastwagenfahrer für ihre Ruhezeit nutzen. Die Täter "zwickten Plomben auf, schlitzten Planen und öffneten Türen der Anhänger und Sattelauflieger", berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried.

Sachschaden im vierstelligen Bereich - Polizei sucht nach Zeugen

Zu einem Diebstahl kam es "in den meisten Fällen" jedoch nicht. Die Ladungen der Lastwagen bestand aus Reifen, Sportartikeln und Beutelverschlüssen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ermittelt nun zu dem Vorfall und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Planenschlitzserie. Zeugenaussagen werden unter der Telefonnummer 09302/9100 entgegengenommen.

Vorschaubild: © Capri23auto/pixabay.com