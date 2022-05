Wiesentheid vor 1 Stunde

A3: Anschlussstelle Wiesentheid in Richtung Würzburg gesperrt

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn A 3 zwischen den Kreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Anschlussstelle Wiesentheid an die neue Lage der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main angepasst. Dies teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.