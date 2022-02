Kitzingen vor 26 Minuten

A Cappella-Vielfalt in der Alten Synagoge

Eine neue Version ihres A Cappella-Mixes bringen die Ringmasters am Sonntag, 6. März, um 19 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen auf die Bühne. Die vier Schweden laden das Publikum zu einem Fest voller A Cappella-Vielfalt ein, wie die Volkshochschule in ihrer Einladung schreibt. Die Besucher erwarten laut Pressemitteilung Jazzstandards, Songs aus der Welt des Musicals und aus Disneyfilmen sowie Klassiker von den Beatles, Beach Boys und Abba. Mit zum Repertoire gehören auch Lieder, mit denen die Sänger aufgewachsen sind, zum Beispiel aus der klassischen Chormusik oder das ein oder andere schwedische Volkslied. Kartenreservierung unter www.vhs.kitzingen.info, weitere Karten gibt es ab 18 Uhr an der Abendkasse. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die aktuellen Regeln der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.