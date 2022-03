Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn erfordern die Sperrung der Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Marktbreit in Fahrtrichtung Fulda von Dienstag, 29. März, ab 0 Uhr, bis Donnerstag, 31. März, circa 20 Uhr. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Marktbreit auf die A 7 in Fahrtrichtung Fulda auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 47 zur Anschlussstelle Kitzingen geführt.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Marktbreit in Fahrtrichtung Fulda und die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Ulm sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.