Im Anschluss an die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Ulm beginnt am 7. März die Hauptbauphase für die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Fulda, die in drei Einzelphasen bis zum 9. September geplant ist.

In der ersten Bauphase, die voraussichtlich bis zum 10. Juni dauert, sind keine Sperrungen vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern.

In der zweiten Bauphase, die von Mitte Juni bis Mitte August vorgesehen ist, muss der Verkehr von der A 7, aus Fahrtrichtung Ulm kommend, auf die A3 in Richtung Frankfurt umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt von der Anschlussstelle Kitzingen über die B 8 bis zur Anschlussstelle Rottendorf. Der Verkehr von der A 3, aus Fahrtrichtung Nürnberg kommend, wird am Autobahnkreuz Biebelried auf die A 7 in Richtung Fulda geführt.

In der dritten und letzten Bauphase, die bis zum 9. September vorgesehen ist, muss der Verkehr von der A 7, aus Fahrtrichtung Ulm kommend, auf die A 3 in Richtung Nürnberg umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über das Autobahnkreuz Biebelried.

