Geiselwind/Wiesentheid vor 1 Stunde

A 3: 35 Autobahnkilometer für 22 Stunden am Wochenende gesperrt

Die A 3 zwischen Wiesentheid und Höchstadt ist ein Wochenende lang unbefahrbar: Was zu beachten ist. Wie die Umleitung aussieht. Und was in der Nacht zum Sonntag gemacht wird.