Kitzingen vor 1 Stunde

"97"-Schmierer verursacht 1000 Euro Schaden in Kitzingen

In Kitzingen kam es zwischen Neujahr und vergangenen Freitag laut Polizeibericht zu zwei Beschädigungen. In der Königsberger Straße wurde ein Zigarettenautomat mit schwarzer Farbe besprüht. Ein Unbekannter hatte sich darauf mit der Zahl „97“ verewigt. Die Polizei geht hier von 500 Euro Schaden aus. In der Repperndorfer Straße wurde ein Verteilerkasten ebenfalls mit der Zahl „97“ verunziert. Hier wurde zusätzlich zu der schwarzen auch violette Sprühfarbe verwendet. Schaden hier: ebenfalls 500 Euro. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten scheint wahrscheinlich, heißt es dazu im Polizeibericht.