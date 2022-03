Wiesentheid vor 1 Stunde

93 ukrainische Flüchtlinge in Wiesentheid eingetroffen

Es ist geschafft: Am Mittwoch früh sind zwei Busse mit insgesamt 93 ukrainische Flüchtlinge in Wiesentheid eingetroffen. In der Steigerwaldhalle wurde die aus 57 Kindern im Alter von eins bis 17 Jahren und 36 Erwachsenen bestehende Gruppe kurz begrüßt und mit dem nötigsten versorgt. Dann folgte die Aufteilung in die Gastfamilien.