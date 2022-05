Kitzingen vor 33 Minuten

8.Maiblütenausfahrt des AMC Kitzingen

Auch beim Automobilclub Kitzingen beginnt nach der Corona-bedingten Pause wieder der fast normale Alltag. Nach dem Jugend-Kart-Turnier im Sickergrund erfolgte am Sonntag die schon traditionelle Maiblütenausfahrt. Die Gewinner der letzten Veranstaltung von 2019, Rainer Wolf und Wolfgang Rösner hatten eine wunderschöne Strecke durch den Steigerwald ausgesucht. Traumwetter und an einigen Streckenpunkten lustige Aufgaben wartete auf die Teilnehmer. So traf man sich am Ziel in Geiselwind zum Mittagessen und Fachsimpeln über die gelungene Veranstaltung. Besonders angetan war man von den kleinen Sträßchen, die die Radfahrer Rainer und Wolfgang ausgesucht hatten. Die Maiblütenausfahrt gewannen Hans-Rainer und Christine Kienberger auf einem VW 1600 TL vor Rigobert und Irene Ehrhardt auf Audi TT. Den dritten Platz belegten Claus und Brigitte Mannsbart auf Jaguar XJ 12.