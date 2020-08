85 neue Gärtner für Unterfranken

85 Gärtnerinnen und Gärtner absolvierten erfolgreich im Januar und Februar sowie im Juli und August 2020 die Abschlussprüfung in Unterfranken. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, starten insgesamt 67 Gärtnerinnen und Gärtner sowie 18 Werkerinnen und Werker - Fachpraktiker - in Unterfranken in einen neuen Lebensabschnitt.

Die Organisation erfolgte demnach in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen. Die zuständige Stelle für die Berufsbildung im Gartenbau am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen hatte einerseits die Corona-Auflagen umzusetzen und andererseits musste die Novelle des Berufsbildungsgesetzes, die am 1. Januar in Kraft tat, beachtet werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Freisprechungsfeiern in diesem Jahr untersagt, weshalb die Absolventen laut Pressemitteilung neben ihrem Zeugnis auch die Urkunde bereits am praktischen Prüfungstag überreicht bekamen. Die Gratulationen und Grüße der Berufsverbände erhielten die neuen Gärtnerinnen und Gärtner via Videobotschaft. Diese können auf der Homepage des AELF Kitzingen aufgerufen werden.

Zum 1. September 2020 starten die neuen Ausbildungsverhältnisse. Interessierte wenden sich an die Gärtnerei oder den Garten- und Landschaftsbaubetrieb in ihrer Nähe. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt auch die zuständige Stelle am AELF in Kitzingen, E-Mail: ausbildung.gartenbau@aelf-kt.bayern.de, Tel.: (09321) 30091477.