Wiesentheid vor 7 Minuten

85-Jährige fällt auf Enkeltrick herein: Kripo ermittelt

Am Dienstagnachmittag übergab eine 85-Jährige aus Wiesentheid einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Geldabholer. Im Glauben daran, dass sie damit ihrer Enkelin in einer Notsituation helfen würde, ging die Rentnerin Betrügern auf den Leim. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.