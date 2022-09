Dettelbach vor 47 Minuten

83-jähriger Radfahrer gestürzt auf dem Radweg auf Höhe des Wasserspielplatzes in Dettelbach

Leichte Verletzungen zog sich ein Rentner am Sonntagnachmittag auf dem Radweg auf Höhe des Wasserspielplatzes in Dettelbach zu. Der 83-jährige Mann war mit dem Fahrrad unterwegs und hielt auf dem Radweg an. Dabei kippte er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts um und stürzte auf die Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht.