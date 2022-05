Kitzingen vor 6 Stunden

83-Jähriger bleibt im Vorbeifahren an Auto hängen und flüchtet: Zeuge meldet es der Polizei

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagvormittag, wie der Fahrer eines VW in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen im Vorbeifahren mit dem rechten hinteren Kotflügel den linken hinteren Kotflügel eines geparkten, schwarzen Audi touchierte.