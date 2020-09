Kitzingen vor 51 Minuten

82-Jährige bestohlen

Am Donnerstag wurde in der Gartenstraße in Kitzingen eine 82-jährige Rentnerin bestohlen. Gegen 10.15 Uhr kam die Seniorin von einem Einkauf und Bankbesuch nach Hause. Vor dem Anwesen wurde sie laut Polizeibericht von einem Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Nachdem sie den Mann weggeschickt hatte, bemerkte sie noch eine weitere Person, die hinter ihrem Auto davonhuschte. Beim Ausladen ihres Einkaufs stellte sie fest, dass ihre Handtasche nicht mehr im Kofferraum lag. Diese wurde vermutlich während des Gespräches von dem zweiten Mann entwendet, so der Polizeibericht weiter.