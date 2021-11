Volkach vor 1 Stunde

81 Luftreiniger für Volkachs Kitas und die Grund- und Mittelschule

Insgesamt 81 Luftreinigungsgeräte sind in der Grund- und Mittelschule Volkach und in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Volkach angekommen und werden nun aufgestellt. "Wir werden zwar trotzdem regelmäßig lüften, aber durch die Luftfilter erhöht sich die Sicherheit", wird Thomas Riehle, Rektor der Grund- und Mittelschule, in einer Pressemitteilung der VG Volkach zitiert. Auch Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der bei der offiziellen Übergabe der ersten Geräte vor Ort war, freute sich über die Anschaffung.