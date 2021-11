Rödelsee vor 16 Minuten

800 Euro für die Kitzinger Tafel

Wie in jedem Jahr kommen die Spenden bei den ökumenischen Veranstaltungen der katholischen Pfarrgemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde Rödelsees, wie zum Beispiel der Dämmerschoppen zwischen den Kirchen, der Kirchweihgottesdienst und die Weinleseandacht in den Weinbergen, einem guten Zweck zugute. Im Jahr 2021 wurde für die Kitzinger Tafel e.V. gesammelt. Am ersten Adventssamstag konnte nun ein Scheck über 800 Euro von den beiden Gemeinden übergeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.