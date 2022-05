Kitzingen vor 32 Minuten

750 Euro fließen in die Sprachförderung

„Wir freuen uns riesig!“ Mit einem Strahlen empfingen Manfred Markert, Geschäftsführer der Lebenshilfe Kitzingen, und Christine Geschwandtner, die Leiterin der Frühförderstelle in der Inneren Sulzfelder Straße, ein Komitee aus Sickershausen, das einen Scheck über 750 Euro im Gepäck hatte. Bei der Abkrönung der ehemaligen Weinprinzessin Ina Borawski wurden 14 Flaschen ihres Prinzessinnenweins in exklusiven Magnumflaschen für den guten Zweck verkauft, teilt die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung mit. Martin Köhler von Weinbau Köhler in Sickershausen hatte den von ihm ausgebauten Wein hierzu gesponsert. Kaum hatte Ina I. auf der Bühne auf die Aktion hingewiesen, waren die Flaschen auch schon vergriffen – und das zu weit höheren Beträgen als angesetzt. Zusätzlich legte die Jugendvereinigung Sickershausen noch 100 Euro obendrauf. Für die angehende Lehrerin für Sonderpädagogik war von Beginn an klar, dass das Geld an die Lebenshilfe Kitzingen gehen sollte, wo sie während ihres Studiums auch selbst schon an verschiedenen Standorten tätig war. Laut Christine Geschwandtner wird die Spende in die Sprachförderung fließen: „Es gibt ganz tolle Spielsachen, auch elektrische Materialien, mit denen wir die Kinder zusätzlich zu Gebärden noch besser fördern können.“