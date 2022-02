Gnodstadt vor 1 Stunde

73-Jährige bei Unfall verletzt

Eine 73-jährige Autofahrerin lenkte am Dienstagmittag in Gnodstadt in der Schmiedgasse ihren Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Hoftor und prallte im Anschluss gegen eine Straßenlaterne. Dabei verletzte sich die Fahrerin nach Angaben der Polizei leicht.