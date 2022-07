Das Iphöfer Winzerfest findet endlich wieder statt. Zwei Jahre mussten die 18 Winzer sowie die Iphöfer Gastronomie und Vereine darauf warten, Gäste aus Nah und Fern mit erlesenen Weinen und kulinarischen Leckerbissen zu verwöhnen.

Dem Weinfestauftakt für das 72. Winzerfest ging ein Empfang am Freitagabend im Innenhof des Knauf-Museums voran, bei der Bürgermeister Dieter Lenzer, Weinprinzessin Valentina I. und die Weinfreunde Iphofen eG viele illustre Gäste begrüßten, darunter den Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes Arthur Steinmann, die Weinhoheiten aus Unterfranken, Landrätin Tamara Bischof, die Gastgeber Baldwin Knauf und Gattin, Bürgermeisterkollegen und -kolleginnen, ansässige Orts- und Vereinsvertreter sowie Kreis- und Stadträte. Für den passenden Rahmen sorgten mit Musik und Tanz die Winzertanzgruppe Iphofen, der Musikzug der Feuerwehr Iphofen, unter Federführung von Dieter Lenzer, sowie Richard Roblee.

Mit Musik und Tanz ins Herz der Altstadt

Bürgermeister Lenzer freute sich, wie die amtierende Weinprinzessin, dass man nach zwei Jahren Auszeit wieder das Iphöfer Winzerfest gebührend feiern kann und dankte den vielen, zahlreichen Helfern und Helferinnen, ohne die ein Gelingen gar nicht möglich wäre. Die geladenen Gäste durften vorab den Prinzessinenwein kosten, einen trockenen Silvaner aus der Weinlage Kronsberg, einer Steillage in Iphofen, "in der viel Herzblut steckt".

Mit Musik und Tanz ging es dann zum Festplatz im Herzen der Altstadt über, der schon zahlreiche Besucher und Besucherinnen aufwies. Nach dem Geleit der Ehrengäste eröffneten Lenzer und Valentina I. das Weinfest auf der Bühne. Valentina wünschte den Gästen, die von "überall herkommen sollen" ein Fest mit "netten Begegnungen und unterhaltsamen Gesprächen" und Lenzer schloss mit den Worten von Werner Mitsch "Wer die Wahrheit im Wein finden will, darf die Suche nicht schon beim ersten Glas aufgeben."

Den Restabend bestritt die Band "The Buddys" und entführte das Publikum mit Stimmungs- und Gute-Laune-Hits in die 1950er, während ab 21 Uhr auf die Jüngeren und Junggebliebenen die House- & Elektromusik von den Iphöfer DJs "Blau und Laut" am Freitag und Samstag im Innenhof des Dienstleistungszentrums wartete.

Ein Shuttlebus zum Weinfest und zurück

Während der Samstag musikalisch von der Schlosskapelle Erlach dominiert wird, ging es nach dem Festgottesdienst am Sonntag zum musikalischen Frühschoppen mit dem Franconia Sextett über. Das Kinderprogramm wartet auf die Kleinen ab 14 Uhr und den Abend lässt die Blaskapelle Oberscheinfeld ausklingen.

Für den letzten Weinfesttag an diesem Montag, 11. Juli, konnte die Partyband "Daily Friday" gewonnen werden, die sicher für einen finalen Schlusspunkt sorgen wird. Als kleiner Tipp für die Besucher und Besucherinnen aus den Iphöfer Stadtteilen und Markt Einersheim: Auch in diesem Jahr fährt ein Shuttlebus zum Weinfest und wieder zurück. Den Fahrplan gibt es in der Touristinformation oder auf www.iphofen.de