Marktsteft vor 30 Minuten

7000 Euro für die SOS-Dorfgemeinschaft

Frieden und Glück war das diesjährige Motto der Spendenaktion der Metallwerkstatt Die Schmiede GmbH aus Marktsteft. Diese unterstützt in diesem Jahr eine wichtige Einrichtung, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Dieses Jahr wurden 50 halbfertige Laternen im Wert von 7000 Euro an die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth in Gemünden gespendet. In der Metallwerkstatt vor Ort werden die Laternen weiterverarbeitet, farblich gestaltet und an den Markttagen in der Dorfgemeinschaft verkauft. Der Erlös geht direkt an die Verwaltung. In der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth leben in 19 Wohnhäusern 163 erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung in Hausgemeinschaften zusammen. Betreut werden sie von den Hauseltern, die meistens gemeinsam mit ihren Kindern in den Hausgemeinschaften wohnen.