Bis ins hohe Alter hinein glücklich und zufrieden miteinander leben: Inge und Leonhard Zehnder wissen, wie es geht. Oberbürgermeister Stefan Güntner konnte den beiden am Dienstag zur so genannten Gnadenhochzeit gratulieren. Folgender Text ist einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

70 Jahre Ehe, wie funktioniert das? Die beiden müssen bei der Frage schmunzeln. „Inge kocht ganz hervorragend“, erklärt ihr Mann. „Und er hat im Haushalt immer mitgeholfen“, ergänzt sie. Gemeinsame Unternehmungen haben den Alltag verschönert. „Jeden Samstag sind wir im Steigerwald wandern gegangen“, erinnert sich Inge Zehnder. Das Tanzen war ein weiteres gemeinsames Hobby, zusammen haben sie viele Länder dieser Welt bereist und waren bis ins Alter von 80 Jahren noch regelmäßig beim Skifahren.

Schwere Zeiten gab es gerade zu Anfang ihres Lebens. Den Zweiten Weltkrieg haben die 91-Jährige und ihr 94-jähriger Mann hautnah miterlebt. „Ich kann gut nachfühlen, wie es den Menschen in der Ukraine gerade geht, wenn sie in ihren Kellern sitzen und die Bomben hören“, sagt Inge Zehnder. In Mainz ist sie aufgewachsen, mit 13 Jahren zu Verwandten nach Etwashausen gezogen. Den Luftangriff auf Kitzingen hat sie in einem Luftschutzkeller überlebt.

Beim Tanzen im "Löwen" wieder begegnet

Ein paar Jahre später hat sie im Friseurgeschäft ihres Onkels einen jungen, schicken Mann gesehen, der sich dort regelmäßig die Haare trimmen ließ. Beim Tanzen im Gasthaus „zum Löwen“ sind sich die beiden wieder begegnet. Als ihr Vater 1949 zurück nach Mainz zog, ist Inge Zehnder in Etwashausen geblieben.

Drei Jahre später haben die beiden geheiratet. Was für die meisten Paare als schönster Tag im Leben firmiert, beschreibt Inge Zehnder mit einem Lachen als „absoluten Chaos-Tag.“

Zwei Tage vor der Trauung fuhren die beiden mit dem „Eiermann“ nach Mainz. „Der hatte in Weiden zweimal die Woche Eier geholt und ist durch Kitzingen gefahren“, erinnert sich ihr Mann. In Mainz angekommen, stellte sich heraus, dass die Brautmutter sich einen Arm gebrochen hatte, das Kleid von der Schwägerin kürzer war als gedacht und die Schuhe darunter zu sehen waren. „Ich hatte doch nur ein Paar“, sagt Inge Zehnder. „Und die waren ganz schön klobig“, erinnert sich ihr Mann. Damit nicht genug: Auf der Fahrt zum Standesamt kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Leichenwagen. „Ein gutes Omen sieht anders aus“, sagt die 91-Jährige und schmunzelt.

Beide arbeiteten bei der Stadt Kitzingen

Leonhard Zehnder arbeitete nach seiner Lehre bis 1956 als Maschinenbauer bei Huppmann, fand danach eine Anstellung beim Bauamt der Stadt Kitzingen. Seine Frau fing im Landratsamt an und wechselte dann ebenfalls ins Rathaus, wo sie rund 20 Jahre lang das Vorzimmer von OB Rudolf Schardt organisierte. „Ich habe damals unzählige Zeitungsberichte für ihn ausgeschnitten“, erinnert sie sich. „Die sind bestimmt noch im städtischen Archiv zu finden“, meinte OB Stefan Güntner, der das Jubelpaar in ihrem Anwesen „Am Tännig“ besuchte.

1973 kauften sie das Grundstück und bauten ihr Haus überwiegend in Eigenleistung. Noch heute sie im Garten aktiv. Leonhard Zehnder schneidet die Hecken und seine Frau pflegt die Beete und hegt die Blumen. „Langweilig wird uns eigentlich nie“, sagt Inge Zehnder, die einen Tag nach der Gnadenhochzeit ihren 92. Geburtstag feiert.