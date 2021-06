Ottilie und Leonhard Helleiner feierten am 9. Juni laut Pressemitteilung der Stadt Prichsenstadt das seltene Ehejubiläum – ihre Gnadenhochzeit. Seit 70 Jahren ist das Paar nun verheiratet.

Der gelernte Schlosser, Leonhard Helleiner, war als Heizungsbauer in Konradsreuth beschäftigt und hat dort in der Weberei seine spätere Frau Ottilie, die dort arbeitete, kennengelernt. Auf dem Faschingsball 1949 sind sie sich dann näher gekommen und haben 1951 in Konradsreuth geheiratet.

Zur Gnadenhochzeit gratulierten vier Kinder, sieben Enkelkinder und vier Urenkel. Die Glückwünsche der Stadt Prichsenstadt sowie des Landkreises Kitzingen, im Auftrag von Landrätin Tamara Bischof, überbrachte der Erste Bürgermeister René Schlehr.