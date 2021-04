Zwischen Montag, 15. März, und Samstag, 3. April, wurde aus einer Garage in der Michelfelder Straße in Marktsteft ein großes Eichenbrett entwendet. Das Brett hat einen Wert von etwa 70 Euro. Da das Brett im unteren Bereich eines Stapels gelagert war, müssen die Bretter obenauf zunächst herunter gehoben worden sein, was einen größeren Aufwand erfordert haben dürfte. Daher und auch aufgrund des hohen Eigengewichtes des entwendeten Bretts, geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.