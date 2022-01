Albertshofen vor 46 Minuten

650 Euro für Verein Empathie

Große Freude gab es kürzlich bei Hildegard Töpfer. Die Vorsitzende des Vereins „Empathie – Helfen mit Herz und Verstand“ aus Albertshofen freute sich über eine Spende von 650 Euro. Die 66-jährige Geschäftsfrau und deren Team, das aus einem „harten Kern“ von drei Mitarbeitern und vielen freiwilligen Helfern bei Veranstaltungen besteht, stellt für mehr als 300 Kinder Pausenbrote und Nachmittagsbrote für die Lern- und Betreuungszeiten zur Verfügung. Derzeit werden zwei Schulen in Kitzingen und Sulzfeld sowie fünf Betreuungseinrichtungen versorgt. Von dem Verein erfuhr Christine Beck-Meidt (Geschäftsführerin Team Elektro Beck GmbH & Co.KG) zufällig, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Nach einem Treffen mit Hildegard Töpfer wurde ihr Entschluss bestätigt: Ein Teil des Erlöses aus der Weihnachts-Tombola der Mitarbeiter erhält der Verein Empathie. „Insgesamt kamen 2000 Euro zusammen, den Betrag haben wir gesplittet und an unterschiedliche Einrichtungen gespendet“, erläutert die Geschäftsführerin. 650 Euro davon wurden auf das Konto des Albertshöfer Vereins überwiesen. Im Bild: Christine Beck-Meidt (links) und Hildegard Toepfer freuen sich über 650 Euro.